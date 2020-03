Viirus ei saa midagi teha organismile, kelle immuunsus on tugev ja kes suudab sissetungijale vastu hakata. Mitte üksnes toit ega ravimid ei ole need, mis kaasa aitavad, mõjutab üldine meeleolu, hoiakud, emotsionaalne seisund. Ennekõike on oluline vältida erinevaid negatiivseid tundeid nagu hirm, paanika, liigne kurbus ja mure. Kõik negatiivsed mõtted on samuti immuunsust nõrgestavad ja tekitavad stressi, mis on nakatumise tegur number üks.