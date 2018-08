Taimetark soovitab: astelpaju kui eestlaste rahvuslik rikkus

Astelpajumarjade varumise aeg on just praegu, augusti lõpus, septembri alguses, ka tasuks neid just praegu iga päev tarvitada, et varuda jõudu ja vastupidavust saabuvaks külmaks talveks. Kasulikud on ka lehed ja seemned, samuti kõik erineval viisil astelpajumarjadest valmistatud hoidised.

Harilik astelpaju (Hippophaë rhamnoides) on hõbepuuliste sugukonna astelpaju perekonda kuuluv põõsaliik. Kuigi sisserändaja, on ta siinmail hästi kodunenud. Looduses kasvab Euroopast Siberini, Hiina ja Põhja-Indiani. Vahepeal läänemaailma jaoks unustusehõlma vajunud taim taasavastati 1930. aastate Venemaal Barnaulis asuvas Siberi aiandusinstituudis, sealmaal kutsutakse astelpaju hellitavalt Siberi ananassiks.

Eestis on hakatud astelpaju tööstuslikult kasvatama ning marjadest saadusi tootma viimastel kümnenditel ja ta on leidnud kindla koha eestlaste toidulaual. Tartu Ülikooli arstiteaduskonna emeriitprofessor Selma Teesalu ütleb, et astelpaju on üks meie rahvuslikest rikkustest.

Sisaldab paju kasulikku

Astelpajumarjad on üks täiuslikumaid taimsete vitamiinide allikaid. Viljad sisaldavad C-vitamiini (sõltuvalt viljasordist 150–1600 mg %), vitamiine B1, B2, B6, B15, P, K ja E ning karotinoide. Astelpaju värsketes viljades on rohkesti koliini (110 mg %), flavonoide, kumariine, parkaineid, eeterlikke õlisid, rasvhappeid oomega-3-, -6-, -9- ja väga haruldast oomega-7-rasvhapet. Komplekti täiuslikkus on läbi aegade toitnud isegi arutlusi teemal, et astelpaju on aretanud mõni antiikmaailma taimeteadlane.

Kuidas ravib?

Marju, lehti, koort, juuri ja seemnetest saadud õli on kasutatud juba ammustest aegadest – ravivahendina on astelpaju leidnud mainimist vanades kroonikates juba u 800 aastat eKr. Tänaseni on ta tuntud eeskätt kui üldtugevdav ja elujõudu suurendav taim.

Astelpaju stimuleerib immuunsüsteemi ja ergutab hormonaalsüsteemi tegevust, aitab kaasa paranemisele gripi ja teiste külmetushaiguste ajal, pärast operatsioone ja traumasid ning turgutab üldise nõrkuse ja mürgistuste korral.

Astelpaju tarvitatakse reuma ja podagra puhul, veresoonte lupjumise, vegetatiivse närvisüsteemi häirete korral, klimakteeriliste ilmingute ja häirete leevendamiseks. Astelpaju kiirendab kudede taastumist.

Seda soovitatakse suuõõnehaavandite, mao- ja kaksteistsõrmiku ning soolehaavandite ning pärakuveenikomude ravimiseks.

Astelpaju. FOTO: Urmas Luik / Pärnu Postimees

Astelpaju aitab ka kurguvalu vastu – kui kurk valutab, hakkab marju süües kiiresti parem.

Astelpajuõli sobib seedeprobleemide leevendamiseks. Soovitatav on hommikuti tühja kõhu peale võtta teelusikatäis astelpajuõli. C-vitamiini rohkuse tõttu on hapu astelpaju toorelt vastunäidustatud neile, keda vaevab mao ülehappesus.

Astelpaju söömine aitab kolesterooli alandada ja seda tasakaalus hoida. Õliga on saadud häid tulemusi limaskestade haavandite ka maksa ainevahetushäirete (alkoholimürgistuse) ravimisel.

Vererõhku saab normaliseerida astelpaju toormahlaga, kasutada võib ka marju või lehti. Astelpajumarju tohivad süüa nii kõrge kui ka madala vererõhuga kimpus olijad. Head teeb astelpaju veel südamele ja veresoonkonnale.

Astelpajuõli on tarvitatud naha ainevahetuse korrastamiseks ja põletike vaigistajana naistehaiguste puhul. Kui suunurkades on lõhed või vaevab suu limaskesta põletik, ka siis on astelpajuõli samuti omal kohal.

Antioksüdantsete omaduste tõttu on astelpaju sobilik kiiritusravi saavatele haigetele. Astelpajuõli määritakse nahale enne kiiritusravi, et vähendada kudedes rakukahjustusi.

Astelpaju lehtede tõmmis tugevdab juukseid, kõrvaldab kõõma ja taastab brünettide loomuliku juuksevärvi. (Allikas: Paju, A. «Aed kui apteek», Tallinn, 1991).

Astelpaju on tervenisti noorendava toimega, muudab keha elujõuliseks, teeb naha säravaks.

Suureks abiks on akneprobleemide korral. Astelpaju sobib neile, kes alustavad dieeti kehakaalu langetamiseks.

Võib korjata koos oksaga