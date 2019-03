Tähelepanu, moesõbrad! Tartus esitletakse kodumaist taaskasutusmoodi

«Taaskasutusmood on looming, mis sünnib kasutatud materjalidele uut elu andes,» selgitab Niine. «Eestis on juba päris palju disainereid, kes oma kollektsioone sel põhimõttel loovad ning vägagi põnevat valikut saab sel laupäeval Moekuulutaja laval imetleda.»

Afanasjeva kollektsiooni materjalid on ostetud kaltsukatest ning nende ribastamise teel loodud uued kangad ning mustrid, millest seejärel rõivad õmmeldud. Ka Oti kollektsiooni «Kõik on TROIS» rõivad on valmistatud kasutatud materjalidest, lisaks on kangaste tegemisel kasutatud vanu niidijuppe ja lilli Nurmiko laost.