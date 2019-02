Moekuulutaja toob lavale keskkonnasõbraliku moe ja populaarsed muusikud

Kevadisest värskusest pakatav Moekuulutaja on rohelisem ja moodsam kui kunagi varem ning teeb naistepäeva puhul suure kummarduse kõikidele võimsatele naistele meie ümber. Reedel, 8. märtsil esitletakse ainult naistele pühendatud moeetendust, kus võib näha selle kevade kaunimaid moepalasid, sealhulgas ka värskeimat pesumoodi. Romantilise akustilise kavaga võlub südameid hurmav Uku Suviste.

Laupäeval, 9. märtsil võtab Moekuulutaja üle saarlannade uskumatu power: laval on võrratud Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand ansamblist Öed, kellele pakuvad abiväge ka armsad Laulupesa laululapsed. Muidugi ei puudu ka moeetendused: Kaubamaja moemaiused täiskasvanutele toob vaatajateni stilist Piret Sootla ning keskuse kaupluste parimad palad Ivo Nikkolo peadisainer Britta Laumets. Selle kevade värskeimad trendid lastemoes toob vaatajate ette stilist Kirsi Altjõe, kes seisab rahvusvaheliselt eduka lastemoeblogi Sand in Your Shorts loomise taga.