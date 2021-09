Häda ajab härja kaevu: Haapsalus jäi libesti näppamisega vahele 65-aastane härra

Kuigi varastamine on ilmselgelt vale viis endale asju muretseda, peab mehele vähemalt selle eest au andma, et ta ei läinud kergema vastupanu teed, ega üritanud oma peenisele libesti asemel näiteks hambapastat määrida. Jah, lugesid õigesti! Pole teada, kuidas hambapasta on endale sellise «salarelva» kuulsuse saanud, kuid kinnitame teile, et et tegemist on äärmiselt halva ideega.