Sa ei kujuta ette, mida mõned inimesed libestina kasutavad!

Ära kasuta seda erektsioonihäirete ravimiseks. Ära kasuta seda oma vagiina tihkemaks muutmiseks. Hoia see lihtsalt magamistoast eemal. Ei ole ju keerulised juhised, aga millest jutt? Hambapastast. JAH, on inimesi, kes on hambapastat libestina kasutanud ning mõned neist avaldasid oma valusaid kogemusi portaalis Reddit.

Näiteks rääkis oma loo noormees, kes tegeles duši all käsitööga, kasutades protseduuri lihtsustamiseks alguses šampooni. Seejärel torkas talle pähe, et mõned erilised kondoomid tekitavad veidi mündise tunde - ning see olevat koht, kus tema halvad valikud algasid. Ta jättis šampooni kus seda ja teist ning pigistas oma väikemehele nälkjasuuruse koguse hambapastat. Käsitööga jätkates oli tunne alguses päris hea, värske ja mündine. Peale paari minutit tekkis tillis veidi torkiv tunne, ent noormees pidas seda märgiks, et «libestit» sai vähe ning lisas veel teise nälja. Mees jätkas ning kuigi peenis üha rohkem valuga protesteeris ei andnud ta alla ning jõudis lõpuni. Ta pidas jätkuvat valutunnet liigse hõõrumise tunnuseks, ent valu kestis mitu päeva. Lõpuks oli mehel valus juba oma jalgugi liigutada ning tualetti minnes avastas ta, et meesorgan on laiguliseks muutunud, nahk oli tundlik ning punane, mõnes kohas oli märgata ka koorikuid.

Keemias paremaid hindeid saanud lugejad ilmselt juba said aru, et talle vaatasis vastu hambapastast tingitud keemilised põletused. Nimelt on hambaküürijal õrnalt lihvivad tunnused ning selle tekstuur on peente teradega rikastatud, mis teeb kikud puhtaks, ent vastu nahka tekitab tugevat hõõrdumist. Eelmises lõigus mainitud noormehe varustuse staatus pole kahjuks teada, kuid leidus ka teine, kes interneti tutvumisportaalis ühe neiuga kihlveo tegi ning tema mahitusel hambapastat samal otstarbel kasutas. Kutt oli «libesti» juba püksis laiali määrinud, kui naisterahvas ta ära blokeeris ning tüübi torkiva tilliga jättis.

Stuart Gale, Oxfordi internetiapteegi peafarmatseut ütleb, et ei tea, kuidas hambapasta on endale sellise «salarelva» kuulsuse saanud. «Sellega üritatakse näiteks parandada meesterahva saavutusi voodis, kuid taolised väited on täiesti alusetud ning jaburad. Hambapasta sisaldab valgendavaid aineid, piparmündiõli, lihvivaid osakesi - need kõik ärritavad nahka, tekitavad punetust ning on kooriva toimega. Eriti ekstreemsetel juhtudel võivad need peenisele ka põletusi tekitada. Kes seda oma genitaalidele sooviks?», ei mõista Gale selliseid inimesi ning soovitab toodet kasutada vaid sihtotstarbeliselt - hammaste jaoks.