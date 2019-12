Nõid Ingrid von Wicca selgitab: konkreetsed sümptomid, mis näitavad, et oled imelises ja intensiivses kaksikleegi-suhtes

Kuigi ma viimasel korral juba kirjutasin kaksikleekidest, pole see veel kõik. Kaksikleekide suhtes on väga palju detaile, mida on tarvis teada. Näiteks seda, et iga inimesel siin maamunal ei ole kaksikleeki. Seda seetõttu, et on inimesi, kes ei ole võimelised oma kaksikleeki ära tundma. Kui sa ei tea, ei usu või ei taju midagi, siis seda ju… pole olemas.