Mitusada eurot ühekordseid kilesusse meenutavate jalanõude eest. Kuidas kõlab?

Mood on kummaline. Mäletate veel neid pükse, mille üks säär oli kitsa ja teine laia lõikega? Või siis jopet, mille puhul inimesed kahtlustasid, et selle disainer pidi toote joonistamise ajal narkootilise aine mõju all olema? Kui mäletate, siis tõenäoliselt pole te isegi eriti üllatunud, et nüüd on müügile jõudnud ühekordseid kilesusse meenutavad jalanõud – ja need pole teps mitte odavad!