Ostjad ei suuda ära imestada, et moebränd sellise asja müüki paiskas

Nimelt on ASOS müüki paisanud lavendli värvi puhvjope, millel on seotav krae. Antud kirjeldus muidugi ei anna rõivatüki olemust edasi, sest seda lihtsalt peab oma silmaga nägema!

Paljud inimesed on antud jopet kommenteerinud, öeldes, et tegemist on kõige veidrama rõivaesemega, mida nende silmad on näinud. Mõne kommenteerija arvates pidi ASOS olema selle jope disainimise ajal lausa narkootilise aine mõju all. Inimesed küsisid, et kes küll oleks sellist asja valmis kandma? Aga kui kommentaarid kõrvale jätta, siis iseenesest sai brändi Instagrami lehele lisatud pilt palju meeldimisi, lausa tuhandeid.