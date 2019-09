Armas naine, hellita ennast! 9 asja, mis muudavad su argipäeva paremaks

1. Soe hommikumantel. Sügis on kohal ja pole mõnusamat riideeset kui soe hommikumantel, mis teki alt välja pugedes selga visata. Hommikumantel on asendamatu ka pärast pikka ja sooja dušši või vanniskäiku.

5. Korduvkasutatav veepudel. Me küll teame, et vee joomine on oluline, aga vahepeal läheb see meelest ära. Hangi endale ilus korduvkasutatav veepudel, mis aitab laual seistes tähtsat ülesannet meelde tuletada. Teed head nii iseendale kui ka keskkonnale.