Miks peaksid banaanid oma näohooldusrutiini lisama?

Purusta küps banaan väikeses kausis. Lisa teelusikatäis apelsinimahla ja teelusikatäis maitsestamata jogurtit. Kui sul on kuivem nahk, võid lisada ka pool teelusikatäit oliiviõli. Sega koostisaineid kuni moodustub ühtlane pasta. Kanna paks kiht maski näole ja kaelale. Tähelepanu: selle maski jaoks on hea olla pikali, sest see on vedelama koostisega kui teised. Lase mõjuda 15-20 minutit ja loputa jaheda veega. Kanna näole niisutavat kreemi. Jogurt, banaan ja apelsinimahl mõjuvad kirgastavalt ja annavad ka kergelt pinguldava efekti, kirjutab PureWow.