Tahad uuel aastal vähem juua? 5 soovitust, kuidas alkoholi tarbimist vähendada

Esimene oluline samm muutuste puhul on aru saada, miks muutuda tuleks. «Üks praktiline nipp, et alkoholi tarbimist vähendada, on võtta aega ja mõelda, milline roll alkoholil sinu elus on. Kui sellest aru saad, oskad abivahendeid otsida,» selgitab psühholoog Mahlet Endale.

Naise sõnul oli just viimane põhjuseks midagi ette võtta. «Kui sinagi loodad alkoholile, et ta sind aitaks, mõtle sellele. Proovi aru saada, mida sa püüad alkoholiga asendada. Kas see aitab sul lõõgastuda? Oled sa rohkem avatud? Ma ütleks, et enamik inimesi peaksid töötama sellega, mis on puudu, selle asemel, et alkoholist abi otsida,» räägib Gonzales.