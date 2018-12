Viis veenvat põhjust, miks jaanuaris kaine olla

Tõenäoliselt avasid sa selle artikli seetõttu, et sul on sisimas olemas soov oma joomisharjumusi muuta. Selleks, et kuivast jaanuarist osa võtta, ei pea olema alkohoolik või raju pidutseja. Nii mõnigi meist võtab pärast rasket tööpäeva klaasi või kaks saamata ise arugi, kui suureks võivad kogused nädala lõikes minna või mis mõju sel tervisele tegelikult on. Women’s Health aitab veenda, kui hästi üks selline kaine paus su elule mõjuks.

See teeb su tuju paremaks. Lihtne on arvata, et klaasike veini tõstab tuju, sest esialgu nii tundubki. Alkoholi mõjul lähevad mõtted lusti täis ja mured ei tule kohe meeldegi. Pikemas plaanis on aga alkoholi tarbimisel emotsionaalsele seisundile hoopis vastupidine mõju ning depressioon või ärevus võivad jääda seetõttu varju. Kuna alkohol võimendab vaimsete häirete sümptomeid, võid kainena mõne aja pärast avastada, et tuju on varasemast stabiilsem.

Kuuajane joogipaus depressiooni ei ravi, kuid võib anda sulle piisavalt ruumi, et näha, mis sind õigupoolest jooma paneb. Kaine peaga saad paremini aru, kas peaksid arsti poole pöörduma ja vajaksid teraapiat või tuleks sulle kasuks pikad jalutuskäigud, treening ja looduses viibimine.

Sa magad paremini. Pärast alkoholi tarbimist võid kergesti magama jääda, kuid see ei tähenda, et sa päriselt paremini magaksid. Joogisena ärkad öösel sagedamini üles ja uni on pinnapealne, mistõttu ei puhka sa korralikult välja. Kui sa hoidud kuu aega joomisest, näed selgelt, et hakkad paremini magama ja see mõjutab su tervist mitmes plaanis hästi.

Su vöökoht läheb peenemaks. Sõltuvalt sellest, kui palju sa varem alkoholi tarbisid ja kui palju enne kaalusid, on väga tõenäoline, et kaineks jäädes kaotad ka kehakaalu. Alkohoolsetes jookides on väga palju kaloreid, kuid kuna tegu on nii-öelda vedelate kaloritega, ei panda seda ise tähelegi, kui palju kaloreid endale sisse juuakse. Toitu närides ja suutäisi alla neelates teadvustatakse endale toidust saadud energia hulka märksa selgemalt. Seetõttu on ka väga suur tõenäosus, et loobudes alkoholist ei asenda sa seda kalorihulka mõne teise söögi või joogiga ning võtad kaalust alla.

Sa säästad raha. Alkoholi ostmine baarist, poest või piiritagusest laost on igal juhul kulukas. Isegi väljas söömas käimine läheb palju soodsamaks, kui jätad söögi kõrvale napsi tellimata. Kui tunned end seltskonnas ilma alkohoolse joogita ebamugavalt, võta kätte sidrunivesi, mida saad aeg-ajalt rüübata ja mis hoiab pealetükkivaid joogisoovitusi eemal.

Su immuunsüsteem läheb tugevamaks. Rasked peod nädalavahetustel pärsivad oluliselt immuunsust. 2015. aastal tehti uuring, millest selgus, et kui terve inimene tarbib korraga palju alkoholi, siis kahe kuni viie tunni pärast immuunsus langeb ning teeb teda viirustele vastuvõtlikumaks. Talvisel viirustehooajal on seetõttu väga kerge peolt mõni kurnav haigus koju tuua.