Lugejakiri: eesti naised peaksid olema oma kosmeetika valikul kriitilisemad

Väga sageli võib ajakirjades ja erinevates internetiväljaannetes kohata edetabeleid kõige moekamatest, trendikamatest või stiilsematest rahvustest ning mitte just väga üllataval kombel eestlannasid sealt prantslannade ja itaallannade kõrvalt ei leia. See ei tähenda, et eestlannad maitsetud oleksid. Küll aga on eestlannadele omane pragmaatilisus ja mõistlikkus niisugused omadused, mis on juhinduvad eelkõige kliimast ja olukorrast, mitte isikupärast või erilise isikupärase maitse eksponeerimisest. Ärge saage valesti aru, loomulikult leidub ka Eestis naisi, kes nõndanimetatud hallist massist väga eristuvad, kuid sageli kipub tema märkajatel üle huulte lipsama «mis tal küll arus oli» kui «milline fantastiline look!».

Meie natuurile lihtsalt ei ole omane oma välimusega eriliselt silma paista või enesele tähelepanu tõmmata. See tähendab, et eestlannad eelistavad pigem riietuda ja end sättida enam-vähem nii nagu kõik teised. Kui tüdrukutena oleme jälginud oma klassiõdede ja sõbrannade riietust, siis täiskasvanud naistele jääb silma, mida kannavad teised naised tänaval, töö juures, koolitustel ja mujal. Meie kultuuriruumis on introvertsusele omane kalduvus sulanduda ning endale mitte liigset tähelepanu tõmmata igati normaalne ja tavapärane nähtus. Väga eriline, silmapaistev ja julge riietumisstiil aga eeldab enamasti tugevat enesekindlust, kõrget enesehinnangut ning suutlikkust seda oskuslikult välja kanda.

Praktilisus on hea, kuid sellega ei maksaks liialdada.

Minu üldine hinnang eestlannade rõivastusele ja stiilitajule on sellegipoolest üpriski positiivne – meie naiste riietus, soeng ja jumestus jätavad üldplaanis korrapärase, puhta ja viisaka mulje. Ühtlasi on kõik omal kohal – aksessuaaridega ei liialdata ja esemete toonid sobituvad omavahel. Eesti naised on läbi aastate eelistanud pigem mainstreami – turvalisi ja klassikalisi stiilivalikuid. Sageli jääb tänaval liikudes mulje, et eesti naised kannavad justkui kohustuslikus korras ainult musta, halli ja tumesinist, kuid tuleb nentida, et viimastel aastatel olen hakanud üha sagedamini nägema ka põnevamaid lõikeid ja värvitoone. Sotsiaalmeedia, moeblogid ja ajakirjad teevad meie eest palju tööd ära, kuid ma ei ütleks siiski, et eestlannad kõikvõimalike moetrendidega kaasa läheksid. Eestlannad teavad hästi, mis neile meeldib ja sobib ja nad jäävad selle juurde. Samuti on eesti naised teadlikud sellest, mis millega kokku käib, kuid siin tulevad juba mängu põlvkondlikud erinevused ning mida keegi heaks maitseks peab.