Sõbranna.ee populaarne artiklisari Eesti kangelannadest sai raamatuks

Artiklite ja raamatute autor Heili Reinart on ajalooharidusega, kuid peab ennast siiski lihtsalt ajaloohuviliseks inimeseks. Esimene artikkel, mis Postimehe naisteportaalis sellest sarjast ilmus, oli Briti peaministri Boris Johnsoni esiemast Zelmirast, kelle saatus Eestimaal sugugi mitte õnnelik polnud. Leidsime, et lood võiksid jätkuda – on ju Eesti ajaloos nii palju naisi, kes väärivad tunnustamist või vahel ka lihtsalt meelde tuletamist.

«Ma pole nende kirjutamisel lähtunud teadustöö tegemise printsiipidest, vaid püüdnud kirjutada lugusid, mis kõnetaksid võimalikult paljusid naisi,» ütleb autor ise. «Need on meelelahutuslikud lood, nende valik täiesti meelevaldne. Selgus, et paljud naistest olid unustusehõlma vajunud: lugejad ei teadnud nende nimesid ega seda, millega nad olid tegelenud. Aga oli ka selliseid, kes on tänapäevani jäänud unustamatuks ja armastatuks.»

«Püüdsin leida põnevaid, intrigeerivaid ja huvitavaid naisi võimalikult paljudelt elualadelt,» räägib Heili. «Nii nagu naised iseloomult ikka, on mõnedki vastuolulised ja nende teod vahel mõistetamatud. Mõned haprad ja õrnad, teised tugevad ja sihikindlad. Nii mõnegi naise elu oli tragöödia või skandaal. Mõne vaated vapustasid kaasaegset ühiskonda, tekitasid kõneainet, teine sai unustamatuks verstapostiks meie ajaloo radadel. Mõni kisti korraks rambivalgusesse, et anda mõtestatust neid ümbritsenud oludele. Kuid kõik nad väärivad mõistmist ja respekti.»

Lisaks Eestile viivad need lood sageli ka kaugetesse maailmanurkadesse. «Naisi on sinna viinud nende ambitsioonid saada kellekski, ennast teostada suuremalt kui kohalikud kitsad olud võimaldasid,» ütleb Heili Reinart. Aga Eesti tormilist ajalugu arvestades on naisi mööda ilma pillutanud ka sõjad ja küüditamised.

Raamatus »Õrnad ja tugevad. Unustatud ja unustamatud naised Eesti ajaloost” on 35 lugu naistest, kes on olnud seotud Eestiga ja meie ajalooga: kangelannadeks on Adele Pärtelpoeg, Anna Michelson, Antonie Gronau, Augusta von Braunschweig-Wolfenbüttel, Barbara Juliane von Krüdener, Barbara von Tiesenhausen, Catharina Wick, Dora Gordine, Elisabeth von Wrangell, Ella Ilbak, Elsa Wagner, Elvire Vendel, Elvy Kalep, Emilie Rosalie Beermann, Erika Nivanka, Euphrosine Ulrika von Liphart, Gertrud Elisabeth Mara, Helene Marie von Kügelgen, Hella Wuolijoki, Irene van der Bellen, Irene von Meyendorff, Jekaterina Kalinina, Julie von Hagen-Schwarz, Kongla Ann, Käbi Laretei, Lilly Silberg, Ljubov Galantchikoff, Maria Benckendorff-Budberg, Maria Jelissejeva, Maria Laidoner, Maria Staritskaja, Miliza Korjus, Siima Škop, Zinaida Jurjevskaja ja Wilhelmine Schröder-Devrient.