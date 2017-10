Dagmar Lamp: jõuline suudlemine kui halb boršisupp

Oh, täiskasvanud naine ju suudlemisest traumat ei saa! Las need poisid hullavad, ärge nüüd üle ka pingutage! Mõelge nüüd ise, mida Rõivase pere peab üle elama, miks te niimoodi materdate? Eks me kõik oleme ju pidudel teinekord ülemeelikuks läinud! Need ja paljud teised pehmelt öeldes veidrad kommentaarid koguvad (sotsiaal)meedias hoogu ja ma olen tõesõna pahviks löödud.