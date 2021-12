Sodiaagimärk võib näidata päris palju, kuivõrd keegi on võimeline ja soovib järgida reegleid, mida tema ette asetatakse. Selles ei pruugi olla midagi pahatahtlikku ega otseselt mässumeelset - mõned tähemärgid lihtsalt on loodud avastama, mis veel on võimalik. Nad ei püsi hästi raamides, kuna nad tahavad saada aru, miks ja kuidas need raamid on tehtud, milliseid raame veel teha saab ja mis on teiselpool raame. Kas sina oled ka selline?