Taani haridusministeeriumi teatel on uue omikrontüve leviku tõttu koolides tekkinud suured koroonakolded. Taanis on ööklubid suletud ja restoranid peavad panema uksed kinni keskööl. Kardetakse, et lähiajal võib olla haigestunuid kuni 10 000 päevas.

Taanis on koroonanäitajad Põhjamaade kõrgeimad, kuigi vaktsineeritute hõlmatus on Põhjamaade kõrgeim – 77 protsenti kogu elanikkonnast. Kõige parem olukord Põhjamaades on Rootsis, kus vaktsineeritus on madalaim, vaid 70 protsenti. Näiteks Eestis on kahe doosiga vaktsineeritus 60 protsenti kogu elanikkonnast.