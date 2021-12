Kaalust alla võtmine võib olla keerukas paljudel erinevatel põhjustel. Tihtipeale on põhjus väga individuaalne ning seotud konkreetse inimese vaimse ja füüsilise tervisega, mistõttu üldistusi teha ei maksa. Ent kui suuremad põhjused kõrvale jätta ja keskenduda harjumustele, mida soosib sodiaagimärk, on võimalik tuvastada ka need toitumisviisid, mis ühe või teise tähemärgi puhul nende suuri pingutusi saboteerivad.