Uus-Meremaal on Covidi vaktsineerimistõend vajalik mõne ettevõtte ja sündmuse külastamiseks. Kõrgest vaktsineerituse tasemest hoolimata on seal inimesi, kes vaktsineerima pole nõus, kuid tõendit läbitud immuniseerimiskuuri kohta sooviksid.

Avalikkusele teadmata meessoost isik registreeris ennast teiste inimeste nimel eri keskustesse vaktsineerima, et kaitsepookimise vastased saaksid tõendi ja väita, et on vaktsineeritud. Mees sai seetõttu kuni kümme vaktsiinidoosi päevas.