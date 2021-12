Ereda tähena särav Rita Ray: alguses arvasin, et laulmine on vaid mu enda hingeprojekt

Rita Ray tõusis publiku huviorbiiti ligikaudu kaks aastat tagasi. Muusik avaldas, et selle aja jooksul on tema elus üksjagu palju uut ja põnevat toimunud. «Kui alustasin aktiivsemalt muusika salvestamise ja avaldamisega, siis olin täiesti kindel, et see kõik on lihtsalt minu enda hingeprojekt,» avaldas Ray raadio Elmar saates «Ikigai».

«Ausalt, ma ei oodanud üldse, et nii paljud kuulajad minu loominguga kaasa tulevad. Olin ääretult õnnelik kui albumi esitluskontserdid läksid praktiliselt täissaalidele. Juba toona oli kõik tugevalt üle minu ootuste. Olin üllatunud ja mõtisklesin, et kuhu see kõik võib edasi minna. Tegin alguses muusikat vaid iseenda ja võibolla ka mõne teise inimese jaoks...kuid ühel veidral kombel olin järsku Eesti Muusikaauhindadel. Neid verstaposte on olnud muidugi teisigi. Nüüd detsembris aga annan kaks suurt soolokontserti ja need on siiani minu karjääri suurimad,» rääkis ta.

Kuigi Ray on oma edu üle siiralt üllatunud, on tal mõistagi hea meel, et tema tegemiste kulg on just sellise suuna võtnud. «Olen õnnelik, et need asjad on minuga juhtunud! Õnnelik ka selle üle, et ma ei tee muusikat enam vaid iseendale. Rahva poolehoid, toetus ja heakskiit...see kõik on nii positiivne. Viimased kaks aastat on olnud põnev aeg, olen ise inimesena palju muutunud ja tahaks arvata, et ka muusikalises mõttes olen palju edasi arenenud. Ühtlasi loodan, et see kõik on hea minu järgmise albumi avaldamise jaoks,» avaldas ta.

Ray lisas, et on lapsest saati olnud musikaalne tüdruk. Siiski on mõned inimesed, kes andsid tublisti hoogu tema artistiks saamise teekonnal. «Üks sellistest olulistest inimestest on kindlasti Peeter Änilane. Ta on Lõuna-Eestist pärit puhkpillimuusika eestvedaja. Ta oli ühtlasi ka Põlva Gümnaasiumi muusikaõpetaja ja mul mul oli au olla tema õpilane - õppisin seal koolis kaksteist klassi. Tema tutvustas mulle olulisemaid levimuusika artiste ja bände, muuhulgas viis kokku mind ka näiteks The Beatles muusikaga. See pani mu tulukese põlema! Teised minu olulised isikud on samuti Põlvast pärit. Nendeks siis laulu- ja üldainete õpetaja Margot Suur ja orkestri juht Riivo Jõgi. Nad õpetasid mind laulma ja klaverit mängima. Margot ja Riivo ei olnud lihtsalt õpetajad, minu jaoks olid nad mentorid. Need kolm isikut on mulle palju usku ja võimalusi andnud,» sõnas noor lauljatar.