Lapsel igav? Need viis nippi aitavad üheskoos mängides areneda

Edenda lapse emotsionaalset mõistmist fantaasia- või matkimismängu abil

Luba karpidel ja toolidel muutuda majadeks ning paleedeks, nukkudel aga sugulasteks, sõpradeks või lemmikmultika tegelaseks. Fantaasia aitab lastel sümboolselt mõelda ja näitab paremini, mis on tõeline ja mis mitte. Rollimängu abil saavad nad kogeda kellegi teise tundeid, mis aitab teiste tundeid mõista ja nendega arvestada. Julgusta nukkude, kostüümide, mängutelefonide ja -raha kasutamist või arutelusid väljamõeldud olevuste üle.

Laste matkimismängude julgustamine ei ole oluline ainult kujuteldavate maailmade ehitamiseks, loovaks mõtlemiseks ja juttude rääkimiseks, vaid see aitab lastel õppida emotsioonide valitsemist ja tunnete väljendamist. Suurem osa lapsi teeb seda kolmeaastaselt, mõned juba 18-kuuselt. Väljamõeldud sõbrad on nelja-aastaste seas tavalised. Fantaasiat hõlmavate mängude hulk suureneb järjepanu lapsepõlve keskpaigani ja hakkab seejärel kaduma. Sellist tüüpi mängu julgustamine on oluline, sest aitab lastel arendada mitmeid kognitiivseid, emotsionaalseid ja sotsiaalseid oskusi.

Väldi lapsega võistlemist

Kujuta ette, mängid oma lapsega ehitusklotsidega. Esimese paari minuti jooksul on ta rõõmsalt süvenenud maja esimese seina püsti saamisele. Kui sein on valmis, vaatab ta heakskiitu oodates sinu poole ja avastab, et sa oled selle ajaga terve maja ehitanud. Laps tunneb end saamatult ja avastab, et ta on sattunud sinuga võistlema. Peale selle ei ole tal võistluse võitmiseks piisavalt oskusi.

Siinkohal võib ta mängimisest loobuda või kasutada olukorra üle kontrolli haaramiseks teisi võtteid, näiteks hakata jonnima. Mängu peamine eesmärk on arendada laste oskusi ja iseseisvust ning anda neile võimalus kontroll ja võim haarata. Lastele antakse selleks täiskasvanutega suheldes tegelikult väga vähe võimalusi. Mängimine on ainus tegevus, kus kontroll on õigustatult su lapse käes ja kus ta saab ise reegleid määrata.

Ole lugupidav publik

Keskendu lapsega mängides talle, mitte oma tegevusele. Mänguaeg on üks väheseid kordi, kus kontroll on laste käes, kui nad sobivalt käituvad. Lisaks on see üks neist harvadest olukordadest, kus laps saab oma tegevusele vanemate heakskiidu ilma paljude reeglite ja piiranguteta. Ürita endast mõelda kui lugupidavast publikust. Istu ja vaata, mida iganes Su laps loob ning tunnusta nende pingutusi entusiastlikult. Kui tahad tõesti vägeva legolossi ehitada või 48 erivärvilise pliiatsiga kunstilise meistriteose luua, võid seda vabalt teha, kui laps on voodisse läinud.

Juhenda positiivset mängimist eakaaslastega

Kuigi täiskasvanu ja ühe lapse omavaheline mängimine on sinu ja lapse vahelise sideme tugevdamisel ülioluline, on kasulik mängida ka kahe või kolme lapsega. Kui lapsel on õdesid või vendi või külla mängima tulnud sõpru, saad seda võimalust laste sotsiaalsete oskuste arendamiseks ära kasutada.