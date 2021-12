Mida teha, kui oled oma partneriga tülli läinud? Nõuandeid jagas terapeut Ants Rootslane

Terapeut Ants Rootslane toonitas Elmari hommikuprogrammis, et konfliktile tasub pöörata tähelepanu kohe, mitte lasta vaikselt sellel lihtsalt hingesopis haiget teha. «Inimesed teevad sageli seda, et nad suruvad probleemi enda sees alla ja peidavad selle pikaks ajaks ära. Nii see võib aga tulevikus uuesti pinnale ujuda - kas siis mõnes sarnases või siis täitsa uues olukorras. Võib juhtuda, et see tuleb taas esile ka selle sama partneriga,» rääkis ta.

«Tark on konfliktile leida kohe lahendus. Eriti veel siis, kui see on sinu jaoks otstarbekas ning tooks sulle või teisele inimesele head tunnet. Inimesed ei julge tihti oma probleemidele näkku vaadata. Põhjus väga lihtne, nad kardavad valu tunnistada. See ongi probleem, miks inimesed jooksevad ära ja ei suhtle omavahel teinekord isegi aastaid! Selle asemel võiks võtta kõne ja öelda kohe, et mul on kahju,» soovitas mees.

Rootslane lisas, et konflikti puhul ei pea kohe vabandust paluma. «Kui sa palud vabandust, siis sa paned end kuidagi halvemasse positsiooni ja see tekitab mingis mõttes ebavõrdsust. Võid öelda lihtsalt, et sul on kahju, et sa nii ütlesid või käitusid,» märkis ta.

Mille järgi aga konflikti kui sellist ära tunda? «See tekib siis kui inimesel on teatud emotsionaalne reaktsioon ja on saadud haiget. Kui sa oled kellelegi kas tahtmatult või tahtlikult mingi olukorra tõttu haiget teinud, siis sa tajud selle kohe ka teises inimeses ära. Sa saad aru näiteks sellest, mil moel ta suhtub sinusse või räägib sinuga. Võib juhtuda, et ta ei räägigi enam sinuga. Kui on pinge õhus, siis on kõige mõistlikum saada kokku ja omavahel rääkida,» mainis ta.

«Konfliktis on alati mitu osapoolt ja hea oleks minna selleni, miks see pingeline olukord üldsegi juhtus. Kui partnerid oma vahel tülli lähevad, siis on väga tüüpiline, et näiteks naine muutub vaikseks: «pilt on aga häält ei ole». See ei ole kõige parem viis konflikti lahendamiseks, üldjuhul see ei vii mitte kuhugi edasi,» sõnas Rootslane.

Terapeut lisas, miks ei ole mõtet vihasena ja äkiliselt asju lahendada. «Kui emotsioonid on aga väga üleval, siis pole mõtet konflikti kohe lahendada. Võta teatud aeg maha rahunemiseks. Partnerite puhul võimalusel kuni ööpäev, sõprade puhul isegi nädal kuni kaks. Kuumade emotsioonide pealt me ei käitu lihtsalt kuigi adekvaatselt - oleme ellujäämisfunktsiooni peal ja meil on sel hetkel oluline, et vaid meile jääks õigus,» rääkis ta.

«Mõne aja pärast emotsioonid muutuvad ja siis saab asjale uuesti peale vaadata. Eks muidugi on arusaadav...mõnikord on raske suhtlemisega oodata. Kuid kui sind probleem närib, siis on vaja sellega ka enda sees tegeleda. On vaja aru saada, mis sind närib, mida sa valesti tegid ja kindlasti ära lükka kohe kogu süüd teise inimese peale. Proovi asjast aru saada, nõustu probleemsete kohtadega ja mõista, milline on sinu vastutus kogu situatsiooni juures,» sõnas terapeut.

Rootslane lisas, et tüli puhul pole mõtet kohe ohvri seisusesse laskuda. «Kui sa näed, et teine osapool ei tule olukorda lahendama, siis võid teha esimese sammu ka ise. Eriti siis, kui see teema ja suhe on sinu jaoks oluline. Võid öelda partnerile, et sa tegid mulle tõesti haiget ja mul on kahju, et kõik nii läks,» soovitas ta.

Mees kirjutas hiljuti raamatu «Seitsme Põlve Müsteerium» ja teos müüdi välja enne kui see raamatulettidele jõudis. «See on tõesti huvitav, et müük on nii edukas olnud. See on tore tunnustus minu tööle. Trükkisime raamatuid juurde, kuid ka teine tiraaž on juba pooleldi otsas. Tõesti kummaline olukord. Eestis polegi sellist olukorda varem olnud, et 6000 raamatut ostetakse ära juba eelmüügis,» sõnas ta.

«Raamatus räägin palju perekonnasiseste- ja partnersuhete dünaamikast. Teen juttu, miks ja kuidas tekivad konfliktid. See pole terapeutiline teos, tekst on eluline, kõik näited reaalsest elust. Seal on teemasid sünnist surmani,» rääkis Ants Rootslane raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».