TESTI END ⟩ Milline on sinu armastuse keel?

Kas teadsid, et 1992. aastast pärineb teooria, mille kohaselt on igal inimesel oma armastuse keel, mis näitab, kuidas nad soovivad, et neid armastatakse? Paljud tutvumisportaali MeetnFly kasutajad on märkinud raamatusoovituseks just Gary Chapmani teose «Armastuse 5 keelt» ja soovitavad seda ka enda tulevasel tutvusel lugeda. Miks küll nii?