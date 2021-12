Pühadeaeg on lähenemas ning tegelikult tähendab see inimeste jaoks erinevaid asju, kuna meil kõigil on jõuludega seoses lemmikteemad, millele soovime keskenduda. Sodiaagimärk võib paljastada, mida keegi pühadeajal teha eelistab. Kas Sinu kohta läheb täppi?