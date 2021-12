Paul Neitsov aasta kiireimast ajast: muusiku elukutse juures kaasneb jõuludega üks suur trall

Paul Neitsov ja Marek Sadam annavad detsembris kontserttuuri «Mõnus ja soe». Publikule lubatakse pakkuda mõnusaid pühadelaule ning meeldivat jõulumeeleolu.

Muusikud avaldasid hommikuprogrammis, et liiguvad mööda Eestimaad ringi tuuritades oma isikliku autota. «Tõepoolest...oleme mõlemad jalamehed! Loodame, et need inimesed, kes meid tavapäraselt sõidutavad, viivad meid ka nüüd esinemistele kohale»,» märkis Sadam.

«Kuigi pean siinkohal lisama, et läksin hiljaaegu autokooli. Usun, et kolme või nelja aasta pärast on juhiload käes. Ja siis kartke,» muigas Sadam.

Mehed kutsuvad muusikasõpru oma ühistele kontsertõhtutele kuigi samas lisasid, et nende jaoks on koos musitseerimine uutlaadi kogemus. «Peab tunnistama, et Elmaris on täna meie esimene avalik esinemine. Loomulikult, oleme minu juures küll harjutanud, kuid publiku ette varasemalt astunud pole. Närv on täitsa sees hetkel. Küll aga oleme salvestanud kolm ühist lugu ja need on internetiavarustest leitavad,» selgitas Sadam.

«Usume mõlemad, et meie ühistest esinemistest võidavad nii muusika kui ka kuulajad. Oleme muusikutena üsna sarnase maitse-eelistusega. Tülli me läinud pole ja ilmselt ei lähe ka. Meie sees on üsna jõululik sirgjoonelisus. Mis siis ikka...klopime oma ülikonnad tolmust puhtaks ja läheme lavale. Muuhulgas oleme ka vähenõudlikud. Meie lava taga suuri televiisoreid, laudu ja tantsutüdrukuid pole. Ongi vaid kohv ja Coca-Cola,» rääkis Sadam.

Kontserttuuri «Mõnus ja soe» kava on mitmekülgne ning täis vimkasid. «Me ei esita vaid oma lugusid, repertuaaris on ka teiste autorite loomingut. Üks on aga kindel - valikus on väga palju häid eestikeelseid tekste. Kui sõidate meie kontsertõhtule, siis pange peale Elmari jõuluraadio ja kogu õhtu saab olema täiuslik,» rääkis Sadam.

Neitsov lisas, et naudib jõuluaega ning jõuluesinemisi üheaegselt. «Muidugi, lapsepõlves tundusid jõulud eriti võimsad ja ilusad! Muusiku elukutsega kaasneb jõuludega aga eriti suur trall. Jõuluõhtu olen aga üldjuhul enda jaoks vabaks jätnud - siis on puhkus ja minu jaoks püha aeg. Mõnikord tunnen, et pühad jäävad isegi natuke lühikeseks,» mainis ta.

«Mul on muidugi põnev kokkusattumus see, et sünnipäev on jõulude ja aastavahetuse vahel. Saan kõik kingitused korraga ja ülejäänud aasta ei toimu justkui midagi, kui siis vaid jaanipäev,» muigas Neitsov.

«Armastan samuti jõuluaega ja esinemisi. Minule seostuvad jõulud jõuluturgudega. Lisaks muidugi ka sõprade, lähedaste ning perekonnaga,» sõnas Marek Sadam raadio Elmar hommikuprogrammis.