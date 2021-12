NAISTEJUTUD ⟩ Praakmees - kes see selline on? Ja miks naised ta maha jätavad?

Väga paljud paarisuhted leiavad lõpu - miks? Suurem osa mehi reageerib naise soovile suhe lõpetada viha ja solvumisega, naine on süüdi ja paha! Ausalt peeglisse vaadata on ebamugav ja tõde võib haiget teha. Kuid saada aru, mida sa ise teed valesti ja õppida, kuidas teha paremini - see on ainus tee paremate suheteni. Ja tegelikult polegi see nii hirmus ega raske. Piisab kolmest asjast, mida teadlikult oma partnerile teha.

«Küsimus on selles kas sa tahad, et sul selle teise inimesega oleks suhe? Kui oluline see sulle on,» selgitab Raul. «Ja kui see on sulle oluline, siis on selge see, et see suhe ei kesta, ei süvene, ei arene juhul kui sa sinna oma energiat ja tööd ei pane. See on see koht kus partner saab aru, kas ta tegelikult sulle korda läheb. Kui sul on kodus keegi, kellega on ühised lapsed ja tahad temaga elada veel hulga aastaid, siis sa ei saa suhtuda laisalt või ükskõikselt. Sa pead võtma maksimumi.»