Armastuseplaneet Veenus on astumas ühendusse kirgliku surma ja taassünni valitseja Pluutoga ning nende liit kestab seekord ebatavaliselt kaua. See tähendab kõigi jaoks olulist aega lähedastes suhetes, mis viib täiesti uuele tasandile.

Meil seisab ees eriline aeg lähedastes suhetes ja ka kõiges, mis seotud armastusega - mida ja kuidas me armastame ning mida ise armastuses vajame? Millest tunneme kõige sügavamalt puudust? Millised väärtused on meie jaoks kaotanud tähenduse ja millised uued on sündimas? Milliseks armastusekogemuseks oleme me veel võimelised? Millest peame loobuma ja mida vastu võtma, et kogeda tõelisemat armastust?