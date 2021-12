Oleme jõudnud järjekordse kauni ja lausa Hollywoodiliku Eesti paari juurde - näitlejad Märt Pius ja Saara Pius abiellusid 2019. aastal, kuid suhe algas juba mõned aastad varem ning neil on tänaseks ka kaks last. Millised kosmilised jõud on selle paari kokku toonud? Selleks vaatame, mis toimub nende sünastrias, kuna see peegeldab otseselt vastastikuseid tõmbe- ja tõukejõude ning mõjutusi.