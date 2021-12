Venelased aitasid kogemata planeeti päästa

Platvormi reklaamide abil saavad kasutajad tootmise seisukohalt kõige kahjulikumad tooted edasi müüa, mitte uusi osta. Selle tahtliku lähenemisega aitavad venelased planeeti päästa. Asju taaskasutades on tootmisega kaasnevaid heitmeid vähendatud. Avito hinnangul on teenuse keskkonnapanus ligi 12 miljonit hektarit metsa. Ettevõte lähtus Roslesinforgi andmetest, mille kohaselt on ühe tonni süsiniku neelamiseks vaja 2,5 hektarit metsa.