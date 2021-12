NÄDALA MEHED ⟩ Kes on kõige stiilsemad mehed meie keskel?

Koroonast kantud aastad on kustutanud stiilipunktid isegi edevate naiste kontolt. Enamik sahistab susse, kannab dresse ja kammib juukseid vaid viimases hädas. Aga mehed? Meestele on kodukontor üllataval kombel hoopis vähem laastavat mõju avaldanud. Ja tulemus: mehed näevad sageli välja paremad kui naised.

Nii mõnigi mees on murrangulises maailmas end hoopis leidnud. Taasavastanud rätsepakunsti võlujõu – see sillutab teed äriedule ja sulatab daamide südameid uskumatult tõhusalt. Teised on leidnud endast julguse eksperimenteerida. Reeglid ju enam ei kehti, järelikult saab kanda seda, mida ise tahan! Kui inimeste sekka saab harva, siis tasub seda teha juba sel moel, mis mehel end maksma panna aitab ja pikaks ajaks meelde jääb.