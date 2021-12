Pane nüüd oma kreatiivsus tööle! Osale piparkoogivõistlusel, kus vaid taevas on lagi!

Just nüüd on õige aeg välja otsida piparkoogitainas ja hakata korralikke kujundeid vormima! Tee kas klassikalisi piparkooke või siis ehita hoopis midagi uhkemat. Käimas on Tartu Postimehe piparkoogi võistlus ja jätkub see kuni 20. detsembrini.

Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba sõnas raadio Elmar päevaprogrammis, et hiljaaegu on ta ka ise oma kätega piparkoogimaja ehitanud. «Tegin selle maja valmis koos oma lastega. Kui nüüd rääkida aga Tartu Postimehe piparkoogivõistlusest, siis aastate jooksul on siia saadetud sootuks keerulisemaid töid,» rääkis ta.

«Selleks, et antud võistluse raames parimate meisterdajate sekka jõuda, siis ainult lihtsate piparkoogifiguuridega läbi ei löö. Eelmiste aastate kogemus on näidanud, et meie toimetusse jõuab detsembrikuus suurepäraseid šedöövreid. Näiteks, võistlusele on saadetud täiesti ümmargune ja õigetes värvides maakera - kõik oli päriselt valmistatud piparkoogi tainast! Võistlustööde hulka on kuulunud ka Tartu linna makett, kus on olemas nii Kaarsild, Tigutorn kui ka Raekoda - rääkimata jõest ja pisikestest masinatest,» märkis Tartu Postimehe peatoimetaja.

Raba lisas, et võistlejate hulgas on olnud tõelisi meisterpagareid. «Ausalt, osalejad oskavad meid igal aastal üllatada! Kuid me oleme veendunud, et on ka neid, kelle oskused veel vaka all. Mingeid piire paigas pole - vaid taevas on lagi! Sealtmaalt kust lõpeb fantaasia, lõpeb ka meie piparkoogivõistlus. Siiski üks väike soovitus võiks olla, teos võiks hea poolest lifti mahtuda, vastasel korral on toimetusse transportimine veidikene raskendatud. Oleks ka hea, et see ei laguneks oma teekonnal ära,» muigas Raba.

Võistluse korraldaja lisas veel mõningaid nüansse, mida taieste valmistamisel arvesse võiks võtta. «Võibolla tänasel digiajastul kõlab see kummalisena, kuid me tahame näha päris piparkoogitaiest...füüsiliselt meie oma toimetuses. Soovime kõik võistlustööd hiljem ka näitusele välja panna ning meie toimetuse žürii soovib hinnates võtta igast taiesest väikese tükikese, et saaks piparkooki maitsta,» sõnas ta.

«Jõulud on ju see aeg aastas, mil ehedad emotsioonid loevad nii palju. Lõhnad ja maitsed maksavad väga palju! Me tahame, et see selle võistluse juurest mitte kuhugi ei kaoks. Ainult foto saatmisest kindlasti tolku ei ole,» märkis Raba.

Piparkoogitaiesed tuleb viia Tartu Postimehe toimetusse, mis asub Tartu kesklinnas, aadressil Ülikooli 2A. «Sõitke liftiga viiendale korrusele, meie assistent võtab need lahkesti vastu. Töid ootame kuni 20. detsembrini, enne kella 17.00 peaks need kindlasti kohal olema. Varasemad aastad on näidanud, et ahjud pannakse huugama konkursi lõpupäevade eel. Mõned tööd on sellised, mille puhul tehakse kaks kuni kolm katse-eksemplari ja lõplik versioon viimistletakse alles viimasel hetkel,» märkis Raba.

«Peaauhinnaks on Tartu Postimehe poole aasta tellimus - seda nii veebis kui ka paberil. Ajalehte teeb meie oma toimetus. Kui köögikunstnikud toovad meile oma taieseid, siis meie oleme valmis vastu andma oma taiese ja selleks on meie igapäevane ajaleht. Auhinnaga käib mõistagi kaasas ka au ning kuulsus - teeme ajalehte loo ning loome pildigalerii. Avalik tähelepanu võiks parimale küpsetajale mõjuda tunnustusena hästi, vähemalt meie ajakirjanikena tahame seda siiralt uskuda. Oleme veendunud, et meie lugejad arvavad sama,» rääkis Tartu Postimehe peatoimetaja Rannar Raba.