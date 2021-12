Kui läksid peoga liiale, siis võib just sellest joogist abi olla. FOTO: Shutterstock

Õige segu bakteritest aitab kõhu- ja peavalu vastu ning just Kombuchas olevat see õige tasakaal leitud. Paljud inimesed joovad kokteilide kõrvale Kombuchat, et tasakaalustada alkoholi kahjulikkust ning järgmisel päeval parema enesetundega virguda.