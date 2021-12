Mõned sodiaagimärgid ei pelga sugugi konkurentsi, võistlusmomenti ega isegi võitlust. Vahel paistab, et nad lausa otsivad seda. Järgmised neli sodiaagimärki on äärmiselt tugevad ja osavad vastased, keda pole lihtne võita. Nad on tõepoolest sündinud võitlejaks, kes oma eesmäride ees ei taandu.