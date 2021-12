57-aastane Boris Johnson sai seitsmendat korda isaks

Boris Johnson on isiklikust elust harva rääkinud ning üldsus sai alles septembris teada, et tal on kuus last. Ta ütles, et paljude laste isaks olemine on raske töö, kuid vastu saadav armastus on seda kõike väärt. Tubli isa lisas ka, et on pidanud vahetama elu jooksul palju mähkmeid.