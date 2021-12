Kui su hambaharjatopsis kükitab selline paljukannatanud tutt nagu vasakul, on aeg kiiremas korras uus hambahari hankida. FOTO: Shutterstock

Kõik teavad, et eeskujuliku suuhügieeni nimel tuleb hambaid pesta õhtul ja hommikul kolm minutit. Kõik see on aga mahavisatud vaev, kui piisavalt tihti oma hambaharja ei vaheta. Nigel suuhügieen ei mõju halvasti mitte üksnes hammastele, vaid üldse tervisele.