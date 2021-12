Tuhandel kohtingul käinud naine ütleb, kuidas leida «see õige»

Poolast pärit, kuid Austraalias elav Anna Swoboda ütles, et oli 22-aastane, kui ta tutvumissaitidel kaaslast otsima hakkas. «Ma olen alati armastusse uskunud. Olen tõeline romantik. Teadsin, et minu jaoks on keegi olemas,» rääkis ta väljaandele 7News.