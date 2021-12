View this post on Instagram

Triinu Liisi ja Justini suhtedraama on kestnud juba küllalt kaua, kuid vahel pole endiselt lõpuni selge, mis seisukohal partnerid oma suhte ja teineteise suhtes on. Sellises olukorras on hea heita korraks pilk astroloogiale ning vaadata, kuidas peegeldab see antud suhte olukorda. Kas nad peaksid jääma ikkagi kokku?