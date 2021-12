Käes on kaunis jõuluootuse aeg. Raadio Elmar tuli vastu kuulajate soovidele ja lõi spetsiaalse jõuluraadio. Ikka selleks, et saaksime kaasa laulda oma kümnetele kui mitte sadadele talve- ja jõululauludele! Ja mis peamine - raadio Elmar missioonile kohaselt on muusika vaid eestikeelne. Head nautimist ja toredat pühadeaega!