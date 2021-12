View this post on Instagram

Kümneaastane ettevõtja Pixie Curtis on Austraalia ühe kuulsaima ärinaise Roxy Jacenko tütar. Kuna käbi ei kuku kännust kaugele, on tütar äärmiselt tubli ning võib oma edu tõttu tõenäoliselt juba viie aasta pärast pensionile jääda.