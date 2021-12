Nelja miljoni Päikse massiga Galaktika Keskpunkt kannab sügavat astroloogilist tähendust - see on kõige olemasoleva Allikas, mis toidab meid jumaliku teadvuse ja energiaga. Iga inimese sünnikaardis asub Galaktika Keskpunkt kuskil ja just selles eluvaldkonnas on tal võimalik ammutada elujõudu ja teadmisi kosmilisest Allikast. Loe lähemalt, mida see sinu jaoks tähendab.



Sellel nädalal rääkisime Sodiaagisosinate podcastis Galaktika Keskpunktist, mis asub meie Linnutee galaktika keskel. Kuna see piirkond omab tohutut gravitatsiooni, usutakse, et seal asub must auk, mida peetakse umbes 4 miljoni Päikese suuruseks. Lisaks eraldub sealt ilmaruumi erinevaid kiirguseid, mis jõuavad mingil määral ka meieni. Kui Päikese aktiivsus on madal ning Maa magnetväli nõrgem, jõuavad need kiirgused Maa energiavälja paremini.