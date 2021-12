Viagra võib aidata ka Alzheimeri tõve vastu

Teadlased uurisid seitsme miljoni patsiendi andmeid ning leidsid, et meestel, kes tarvitasid Viagrat, oli väiksem risk Alzheimeri tekkeks. See avastus võib tuua palju kasu, sest juba olemasoleva ravimi kasutamine uuel viisil on hõlpsam, kui täiesti uus ravi välja töötada.

Viagra ehk sildenafiil oli algselt mõeldud südamehaiguste raviks, sest see laiendab veresooni, mistõttu verevarustus paraneb. Kui arstid avastasid, et see mõjub ka peenise arteritele, hakati seda edukalt kasutama erektsioonihäirete raviks. Sildenafiiliga tohterdatakse nii naistel kui ka meestel veel kopsuarteri kinnikiilumisrõhku, kirjutab BBC.