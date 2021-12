Ehkki see on praegusel sotsiaalmeediaajastul keeruline, tuleb alustada täiesti puhtalt lehelt. Byrne ütleb, et see ei loe, et kui sa näiteks oled tema õega sõbraks saanud – kui sa tahad üle saada, tuleb sul lõpetada oma eksi ja kõigi teie ühiste sõprade sotsiaalmeedias jälgimine. Sa saad ainult haiget, kui vaatad ta postitusi ja luuletad sinna konteksti juurde. Näita üles enesedistsipliini ja oled ise pärast õnnelikum.