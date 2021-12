Birgit Sarrap on õnnelik, et saab ka jõulukuul laval olla: igat nooti lauldes olen nii tänulik

Birgit Sarrap rääkis raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!», et ansambel The Swingers detsembrikuine töögraafik on tihe, mis on muusikutele mõistagi vaid suur rõõm. «Ausalt öeldes, see tunduks natuke ebaloogiline või ebanormaalne kui peaksin jõulukuul vaid koduseinte vahel istuma. Tänavu jätkub tegevust õnneks küllaga,» rõõmustas ta.

«Raadio Elmar stuudiosse oli aga lihtne tulla. Mul oli Tartus eile õhtul kontsert. Kohe peale esinemist tagasi pealinna ei sõitnud ja nii saingi hommikutundidel Elmari programmi külastada. Nagu näha...kui planeerida, siis saab ka kiirel detsembrikuul teie juurde tulla,» sõnas muusik.

Lauljanna tunnistas, et koroonaaeg on publiku muutnud erilisemaks, südamlikumaks ja vastuvõtlikumaks. «Ja mitte ainult! See tunne on vastastikune. Tundsin just eilsel kontsertõhtul, kuidas igat nooti lauldes olen nii tänulik, et saan siin publiku ees laulda. Kuigi kuulajad istusid saalis kõik maskidega, siis püüdsin neid ikkagi kaasa laulma panna - tahtsin, et nad saaksid muusikast rohkem osa. Inimesed on nii tänulikud, et nad saavad käia, koos olla ja muusikat nautida,» rääkis ta.

Sarrap tegi juttu ka «Eesti otsib superstaari» kohtunikurollist. «Ei saa öelda, et see minu jaoks kuidagi lihtne on olnud. Kui osalemise raames otsuse tegin, siis aimasin, et selle ülesandega käib kaasas igasuguseid asju - kaasa arvatud seda, et oma väljaütlemistega võib kaotada oma fänne. Samas, olen siiralt rõõmus, et sain anda panuse Eesti kultuuri. Sain taas osa teleshows't, mis kannab minu jaoks kõige tähendusrikkamat aega minu elus. Just tänu sellele saatele on saanud alguse minu muusikukarjäär,» lisas ta.

«Mida aeg edasi, seda lihtsamaks läheb. Lauljaid jääb ju aina vähemaks ning seda vähem on ka nende kallal nokkida - kõigele lisaks, nad muutuvad ka aina paremaks. Lähen superfinaalile vastu väga positiivselt ning usun, et enam pole vaja mitte kellelegi midagi negatiivset öelda,» muigas Sarrap.

«Kui otsesaade läbi saab, siis lähen koju ja vaatan hiljem salvestusi - kui mitte kohe siis esmaspäeva hommikul kindlasti. Analüüsin, kas väljaöeldu oli ikkagi õiglane. Ma elan teinekord hiljem läbi nii enda ütlemisi kui ka lauljate esitusi. Olen püüdnud olla alati aus ja usun, et just selline ongi kohtunikutöö eripära. Andestage siis kõik need, kellele olen liiga teinud,» lisas Sarrap.

Muusik lisas, et detsembrikuus on planeeritud tal mitmeid tegevusi ning esinemisi. «Meil on Mihkel Mattiseniga akustilised kontserdid ja muuhulgas läheme jõulutuurile Ott Leplandi ning The Swingersiga. Vaatama kiirele ajal, avaldasime The Swingersiga uue singli «Sa hoia mind soojas»,» sõnas ta.

«Uus laul oli plaanis juba mõnda aega - tahtsime bändiga avaldada aasta lõpus ühe loo, mis sobiks hästi ka meie jõulutuurile...sellise, mis soojendaks kontsertsaalis publiku südameid. Lugu ise on veidi retrolik ning sõnade autoriks on kirjanik Andra Teede,» rääkis Birgit Sarrap raadio Elmar hommikuprogrammis.