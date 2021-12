Põhjus, miks mehed postitavad kohtinguäppidesse endast pilte kalaga

Üheks põhjuseks peetakse, et nad üritavad sobituda traditsioonilise mehe stereotüübiga. Tavaliselt on kalapiltidel heteroseksuaalsed (ja mitteveganitest) mehed, kes näitavad enda maskuliinsust sellega, et on oma kätega kala kinni püüdnud.

Kuid see pole ainus põhjus. Kohtinguäppe kasutavate meeste seas korraldatud küsitluses vastasid nad näiteks: «Minu arust on see kena kala» ja «Kalaga võrreldes paistan ma ilusam». Üks ütles, et ta soovib saada professionaalseks kalameheks, kirjutab The List. Teine küsitlusele vastanu nentis, et meeste kalapildid on vaste naiste piltidele, kus tüdrukutega kokteili mekitakse.