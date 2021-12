SODIAAGISOSINAD ⟩ Noorkuu külvab segadust ning emotsioonid lähevad keema

Soovitused nädalaks

Selle kaardi ilmumine ennustab uut armastust, erutavaid seiklusi, lõkkele löövat kirge. Sul avaneb võimalus minna uutele seiklustele ja kohtuda uute inimestega. See võib tähendada ka sellist inimest, kes su ellu nüüd jõuab – kedagi, kes sind täielikult sütitab. Aga võib ka olla, et sa leiad ise endas jõu ja uue energia, et end sütitada ja käima tõmmata. Igal juhul peitub sauade paažis määratu potentsiaal ja kirg. Mida sellega pihta hakata, on aga juba sinu enda teha.