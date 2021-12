Kõikidele jõulufännidele! Martin Trudnikov avaldas albumi, millel kõlavad aegumatuks klassikaks saanud jõulu- ja talvelaulud

Trudnikov tõi välja, et uuel helikandjal on peamiselt kaunis pühademuusika, mis paneb loodetavasti helisema paljude hinge ja südame. Muusiku sõnul on armastatud instrumentaalsed viisid esitatud lihtsalt ja ausalt.

«Akustiliste pillidega esitatult on saanud kõlama aastate jooksul aegumatuks klassikaks saanud jõulu- ja talvelaulud. Idee instrumentaalsest akordioni sooloplaadist on mõtteis ringelnud juba mõned aastad ning nüüd koos suurepäraste kaasmuusikute abiga on saanud see teoks,» sõnas Trudnikov.

Muusiku sõnul on plaadil olev materjal kohvikulik ja veidi prantsuse stiilis, kuid muusika ise kuulub jõuluhelide pärusmaale. «Hakkasin mõtlema, et millised on kakskümmend parimat jõululugu? Just sellised, et kui ma neid kuulen, siis minu jaoks on jõulud olemas. Sellest omakorda jäid sõelale kaksteist pala,» täpsustas ta.

Trudnikov märkis, et albumi juures andsid oma panuse mitmed suurepärased kolleegid. «Sügav kummardus kuulub Robert Nõmmannile kontrabassil ja Jaanis Killile akustilisel kitarril, kes antud plaadi oma pillikeelte abil kõlama aitasid panna. Suured tänud lähevad ka Siim Aimlale, kes saksofonisoolodega lisas plaadile värvi ja mitmekesisust,» lisas mees. Plaadil kõlavad armastatud palad, teiste hulgas näiteks «Valged jõulud», «Jõulukell», «Let It Snow», «Talve võlumaa» ja «Püha öö».

«Oma jõulud veedan reeglina kodus, oma pere juures või siis elukaaslase pere juures. Nii need asjad üldjuhul käivad. Sõidame tihti ka Muhu saarele, seal on meie suvekodu. Oleme siin ja seal. Viimastel aastatel pole jõuluõhtul pilli mänginud, kuid varasematel aastatel tegin seda jõulutaadi saabudes ikka ja jälle. Vähemasti pole pidanud luuletusi pähe õppima, olen saanud õnneks pillimänguga hakkama,» muigas ta.

Trudnikov esineb 19. detsembri õhtul Muhu saare kirikus. «Ootan seda sündmust väga. Tavapäraselt on see kirik küllaltki jahe...kuid selleks õhtuks lubati soojaks kütta. See on neljanda advendi õhtu ja muusikat tuleb esitama kogu selle plaadi seltskond,» rääkis ta.

Raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!» kõlas Martin Trudnikovi esituses lugu «It's Beginning To Look A Lot Like Christmas», mille on kuulsaks laulnud Kanada juurtega muusik Michael Bublé.