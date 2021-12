Marten Kuningas Miljardite loomingust: need pole mingid abstraktsed lood, see muusika on ju meist endist!

Miljardid annavad oma ainsa pimeda aja kontserdi 11. detsembril hubases Uus Laine klubis. Ürituse algus on kell 20.00.

Kuninga sõnul on see on esimene kontsert pärast augustikuud ja ühtlasi viimane avalik ülesastumine sel aastal. «Kogu meie suveperiood oli vägagi töine - aga meil on sellest vaid suur rõõm. Kõik need kohtumised meie kuulajatega tekitasid kogu bändi kui ka enese sees üsna ainulaadse tunde. Varem pole selle pundiga midagi sellist kogenud,» avaldas ta.

«Saime oma suviste esinemiste järel väga palju positiivset tagasisidet, mulle tundub, et inimesed olid väga puudutatud meie muusikast. Kui vaadata suvekuudele tagasi, siis mälestused on helged! Praktiliselt igal nädalavahetusel oli mäng ja mõistagi oli palju ringi sõitmist. Kuid ma nautisin rooli taga Eestimaa teid - nii minnes kui ka tulles. Kui kontsertõhtud olid Lõuna-Eestis, siis tihti sõitsin mööda Piibe maanteed ja võimalusel käisin ka ujumas. Oli tõeline hüve teha seda, mida ma teen,» muigas mees.

Kuninga sõnul oli bändi viimane publiku ette astumine augustikuus ja nüüd on taas aeg on üheskoos hingekeeled helisema tõmmata. «Tore on teha üks korralik taaskohtumine oma kuulajatega. Tahame taas üles sütitada positiivne energia, mida me suve perioodil kogusime. Muidugi oleksime tahtnud ka sügisel esineda, kuid seda hubasem saab olema kontsert siis kui väljas tuiskab,» märkis ta.

Mängitakse lugusid plaatidelt «Kunagi läänes» ja «Ma luban, et ma muutun», kohapeal avatakse kingikott ja lagedale tuuakse senikuulmata üllatusi. «Oleme pikalt nokitsenud ühe uue loo kallal - juba sellest ajast, kui tegime plaati «Ma luban, et ma muutun». Plaadi salvestamise ajal ei jõudnud see õigesse vormi, samas on lugu tugev ja sobib ideaalselt pimedasse aega. Tahame seda katsetada 11. detsembri LIVE's,» lisas ta.

Kuningas sõnas, mida bändikaaslased teevad siis, kui parasjagu pillide taga ei istu. «Muusika on see, mis liidab. Hoiame üksteisel kätt pulsil - viime kurssi viimaste eluliste anekdootidega ja hoiame teisi järje peal selles osas, mis meie eludes parasjagu toimub. Kuid peab tunnistama, et meievaheline õhkkond on üsnagi muusikaline ja töine - räägime lugudest ja sellest, kuidas neid teha võiks. Meie repertuaaris pole lihtsalt abstraktsed lood - see muusika on meist endist,» rääkis Marten Kuningas raadio Elmar hommikuprogrammis «Ärka, kaunis maa!».