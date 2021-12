3 sodiaagimärki, kes võivad peagi ekskallima juurde tagasi minna

Pluuto on allilma valitseja, kelle võimusesse jäävad surmad ja taassünnid. Ta näitab meile kõige sügavamaid hirme, aga ka ihasid, et läbi nende saaksime teada, kes me tõeliselt oleme, ning võiksime uuesti tuhast tõusta. Seetõttu on rohkem tõenäoline kui varem, et keegi meie minevikust võib sel perioodil uuesti «ellu ärgata». Endalegi ootamatult võivad lüüa lõkkele ammu unustatud tunded, võibolla isegi tugevamalt kui varem.