NÄDALAPROGNOOS ⟩ Fookus läheb isiklikule elule ja nädalalõpp toob üliintensiivseid tundeid!

Sellel nädalal domineerib teiste seas kaks peamist astroloogilist mõjutajat. Esiteks hakkab Neptuun tegema pingeaspekte, mis näitab, et side reaalsusega muutub hõredamaks. Kergem on tõde vältida, väänata ja varjata. Samuti võib mitmes küsimuses tekkida segadus ning raskem on teha selgeid otsuseid. Ka igapäevane motivatsioon ja fookus võib väheneda, mõte tahab minna hulkuma.